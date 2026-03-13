Ижевск. Удмуртия. Компанию-оператора мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии ООО «РИК» признали банкротом. Об этом сообщается на портале «Электронное правосудие».

В частности, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 30 января 2026 года ООО «Региональная инвестиционная компания» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения.

Также сообщается, что в числе кредиторов «РИКа»: ООО «МОСТОСТРОЙ-12», ООО «ЛинзОчки», ООО «Поликлиника «Новый взгляд» и ещё пять компаний.

Например, «МОСТОСТРОЙ-12» требует от должника 2 млрд 217 млн 253 тыс. 229 руб. 47 коп. Более 1,89 млрд из этой суммы определены как убытки, 325,7 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Заседание Арбитражного суда Удмуртии назначено по этому вопросу на 8 апреля.

Напомним, что Удмуртия ежегодно платит ООО «РИК» 450 млн рублей в рамках концессионного соглашения.

Также напомним, что с 1 января 2026 года максимальная мзда за проезд по двум мостам в одну сторону составляет 3 996 рублей — для трёхосевого транспорта и авто с прицепами.