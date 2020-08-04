Каждую неделю жителей Сарапула ждут на фестивале «Пятница»

Продлится он до 11 сентября.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 7 августа стартует фестиваль «Пятница» и начинается подготовка ко Дню города. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Сарапула Александр Ессен.

В последний рабочий день этой недели горожан ждет праздник под названием: «Пятница, вечер…Сарапул!».

В 18:00 у ротонды (Красная сцена) начнется программа «Сарапул танцующий», презентация проекта «Народныйfitness», этюды и импровизации от театра «Точка».

На зеленой сцене пройдет презентация «Зеленка» - новые лица.

У фонтана будут ждать авторские экскурсии «Дом с фамилией».

Также вечером жители смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах.

«Пятница. Сарапул. Творчество без границ»: 14 августа в 18:00

Также на красной сцене пройдет программа под названием «Сарапул поющий».

На зеленой сцене – костюмированная музыкальная программа «Нам 4 года».

У фонтана для влюбленных Сарапула организуют романтические прогулки.

Также гостей ждут театральные импровизации.

«Пятница. Сарапул. Грани творчества»: 21 августа в 18:00

Красная сцена – ДЮЦ многоликий – PROдвижение.

Синяя сцена – поэтический флэшмоб #Читаем Сарапул!

Зеленая сцена – программа рок музыки «Рок - не порок».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Ранняя история Сарапула».

Театр «Точка» - театральные импровизации.

«Пятница. Сарапул театральный»: 28 августа 18:00

На Красной сцене пройдет творческая программа от Сарапульского театра – «Актёрский отрыв (или во все тяжкие)»:

Конкурс-онлайн «От Шекспира до Звёздных войн»;

вартирник «От 0 до 100» - актеры исполнят популярные эстрадные песни;

также для гостей подготовили театральную эстафету, караоке баттл, конкурс театральных анекдотов.

На синей сцене покажут Большое Театральное приключение.

На зеленой сцене пройдет гитарная программа «Сарапульский Арбат».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Сарапул театральный».

«Пятница. Сарапул молодой»: 4 сентября 18:00

Красная сцена – Творческая программа молодежных объединений города.

На синей сцене гостей ждут этюды и импровизации от театра «Точка».

На зеленой сцене прозвучит музыкальная программа «Сарапул молодой».

У Фонтана вновь ожидают авторские музейные экскурсии, на это раз - «Гражданин номер 1».

«Пятница. Сарапул. Ретро»: 11 сентября 18:00

У ротонды пройдет творческая программа «Мелодии и ритмы 80-х».

Синяя сцена -интерактивная площадка «Осенние впечатления от летнего чтения».

На зеленой сцене прозвучит музыкальная программа «Ретро. Наш взгляд».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Вдоль по Большой Покровской».

Театр «Точка» вновь покажет импровизации.

Напомним, в этом году День города в Сарапуле перенесли на 5 сентября. Причиной стала опасность коронавируса.