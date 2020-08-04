  • $ 74.16 ↑
  • € 87.23 ↓

Каждую неделю жителей Сарапула ждут на фестивале «Пятница»

09:30, 04 августа, 2020
Анна Торхова
Каждую неделю жителей Сарапула ждут на фестивале «Пятница»
09:30, 04 августа, 2020
Анна Торхова
141
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: wikimedia.org
141
0

Продлится он до 11 сентября.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 7 августа стартует фестиваль «Пятница» и начинается подготовка ко Дню города. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Сарапула Александр Ессен.

В последний рабочий день этой недели горожан ждет праздник под названием: «Пятница, вечер…Сарапул!».

В 18:00 у ротонды (Красная сцена) начнется программа «Сарапул танцующий», презентация проекта «Народныйfitness», этюды и импровизации от театра «Точка».

На зеленой сцене пройдет презентация «Зеленка» - новые лица.

У фонтана будут ждать авторские экскурсии «Дом с фамилией».

Также вечером жители смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах.

«Пятница. Сарапул. Творчество без границ»: 14 августа в 18:00

Также на красной сцене пройдет программа под названием «Сарапул поющий».

На зеленой сцене – костюмированная музыкальная программа «Нам 4 года».

У фонтана для влюбленных Сарапула организуют романтические прогулки.

Также гостей ждут театральные импровизации.

«Пятница. Сарапул. Грани творчества»: 21 августа в 18:00

Красная сцена – ДЮЦ многоликий – PROдвижение.

Синяя сцена – поэтический флэшмоб #Читаем Сарапул!

Зеленая сцена – программа рок музыки «Рок - не порок».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Ранняя история Сарапула».

Театр «Точка» - театральные импровизации.

«Пятница. Сарапул театральный»: 28 августа 18:00

На Красной сцене пройдет творческая программа от Сарапульского театра – «Актёрский отрыв (или во все тяжкие)»:

Конкурс-онлайн «От Шекспира до Звёздных войн»;

вартирник «От 0 до 100» - актеры исполнят популярные эстрадные песни;

также для гостей подготовили театральную эстафету, караоке баттл, конкурс театральных анекдотов.

На синей сцене покажут Большое Театральное приключение.

На зеленой сцене пройдет гитарная программа «Сарапульский Арбат».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Сарапул театральный».

«Пятница. Сарапул молодой»: 4 сентября 18:00

Красная сцена – Творческая программа молодежных объединений города.

На синей сцене гостей ждут этюды и импровизации от театра «Точка».

На зеленой сцене прозвучит музыкальная программа «Сарапул молодой».

У Фонтана вновь ожидают авторские музейные экскурсии, на это раз - «Гражданин номер 1».

«Пятница. Сарапул. Ретро»: 11 сентября 18:00

У ротонды пройдет творческая программа «Мелодии и ритмы 80-х».

Синяя сцена -интерактивная площадка «Осенние впечатления от летнего чтения».

На зеленой сцене прозвучит музыкальная программа «Ретро. Наш взгляд».

У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Вдоль по Большой Покровской».

Театр «Точка» вновь покажет импровизации.

Напомним, в этом году День города в Сарапуле перенесли на 5 сентября. Причиной стала опасность коронавируса.

09:30, 04 августа, 2020
Анна Торхова
141
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
4701

Угроза подъема воды в реке Иж в Ижевске, состояние здоровья Владимира Путина и номинанты на «Эмми-2020»: что произошло минувшей ночью

2998
08:05, 29 июля, 2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

2814
09:30, 29 июля, 2020

Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

2434
14:05, 28 июля, 2020

Жителей Ижевска пригласили сняться в массовых сценах фильма-катастрофы

2282
13:35, 30 июля, 2020

Ученый предупредил о кратковременности иммунитета у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме

16:39, 29 июля, 2020
3035

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото с дочерью

2716
16:55, 28 июля, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

1547
16:42, 31 июля, 2020

Российские туристы после самоизоляции стали агрессивнее, отмечают жители курортных городов

1504
11:22, 29 июля, 2020

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

1391
10:45, 01 августа, 2020

На Аляске морская выдра спалась от косатки в лодке с людьми

12:20, 30 июля, 2020
1483

В Британии кладоискатели нашли редкое сокровище эпохи викингов

1477
18:10, 29 июля, 2020

СМИ рассказали о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК

1348
15:43, 29 июля, 2020

В странах Европы готовятся к встрече второй волны коронавируса

1296
11:39, 28 июля, 2020

Менее тысячи мусульман получили в этом году разрешение совершить хадж

1271
12:41, 28 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
3844

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4266

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4819

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4503

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4712

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11111

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9606

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7210

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14198

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12759

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12751

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19523