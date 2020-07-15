Достраивать школу искусств в микрорайоне Столичный в Ижевске начнут в 2021 году

Городские власти отказались от идеи размещения на первом этаже начальной школы.

Ижевск. Удмуртия. Работы в «замороженной» школе искусств в микрорайоне Столичный в Ижевске возобновятся в 2021 году. Как рассказал во время утреннего эфира в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев, объект практически достроен, осталось провести только внутренние работы, на которые необходимо порядка 83 млн рублей.

В декабре 2019 года муниципалитет выкупил у застройщика проектно-сметную документацию. Сейчас идет ее корректировка. В конце этого года документы сдадут на экспертизу. Ожидается, что она завершится в первом квартале 2021 года. После этого город начнет достраивать школу искусств. Наиболее вероятный источник финансирования – заемные средства.

Олег Бекмеметьев отметил, что городские власти отказались от идеи размещения на первом этаже здания начальной школы, помещения полностью будут заняты школой искусств №3.

Что же касается строительства второго образовательного учреждения в микрорайоне, то уже подготовлено техзадание на проектно-сметную документацию, ее направили в центр закупок для определения проектировщика. Стоимость строительства школы на 825 мест по типовому проекту оценивается в 550 млн рублей. Этот объект муниципалитет надеется включить в нацпроект.