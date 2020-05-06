Отопительный сезон завершат в Глазове 7 мая

Коммунальные сети переведут в режим летней циркуляции.

Глазов. Удмуртия. Отопительный сезон завершат в Глазове в четверг, 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Соответствующее постановление подписал глава города.

«Перед коммунальными службами поставлена задача перевести сети в режим летней циркуляции, обеспечить подачу горячей воды в здания, управляющие компании и собственники зданий с завтрашнего дня отключают внутридомовые системы теплоснабжения», – отмечается в сообщении властей.

Напомним, в Ижевске концом отопительного сезона стала среда, 6 мая.