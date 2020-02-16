Новая «зебра» появится на улице Щорса в Ижевске

Постановление об этом подписал глава города.

Ижевск. Удмуртия. Новый нерегулируемый пешеходный переход появится в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Зебра» появится на улице Щорса напротив дома №21 по улице Холмогорова. Здесь установят соответствующие пешеходному переходу дорожные знаки и нанесут разметку.

Отметим, что напротив этого дома появились новые жилые комплексы между улицами Щорса и Новой Восьмой, увеличился пешеходный трафик. Ближайшая «зебра» до этого располагалась в районе перекрёстка с улицей Смоленской, а ближайший светофор — на перекрёстке Щорса и Холмогорова.