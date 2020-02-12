В Воткинске ребёнку-колясочнику приходилось добираться до больницы по разбитой дороге

На требования матери реакции не было.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске ребёнку на инвалидной коляске более пяти лет приходилось добираться по разбитой дороге до социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Воткинская межрайонная прокуратура проверила работу городской администрации по обеспечению безбарьерной среды для передвижения ребёнка на инвалидной коляске. Установлено, что дорога по улице Морозова разбита и не ремонтировалась более пяти лет. При этом родители неоднократно обращались в органы местного самоуправления.

Дорога не позволяет свободно добраться до больниц и образовательных учреждений, а также представляет угрозу для жизни и здоровья для инвалидов-колясочников.

Воткинский районный суд удовлетворил заявление прокурора о признании бездействия органов местного самоуправления и обязал их отремонтировать проблемный участок дороги. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.