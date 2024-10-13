Административная инспекция Ижевска проверила соблюдение дизайн-кода в центре города

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Административной инспекции Ижевска проверили, насколько соответствуют дизайн-коду информационные конструкции, расположенные на фасадах зданий по улицам Пушкинской и 10 лет Октября. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, к центральным улицам города — особое внимание.

В этой части Ижевска расположены большинство торговых объектов, почти все они находятся на первых этажах жилых домов. Да и проходимость здесь высокая — в магазины заходят не только местные жители, но и горожане, которые работают неподалеку или приезжают по делам.

Поэтому муниципальные инспекторы ежедневно проверяют соответствие фасадов зданий, входных групп торговых точек и размещенных на них информационных конструкций требованиям Правил благоустройства Ижевска.

В доме по улице Пушкинская, 286 расположены около десятка магазинов, аптеки, парикмахерская. И первое, что отмечают участники рейда, — все вывески, расположенные на лицевом фасаде, выполнены в разных цветовых решениях. Поэтому и сам дом кажется вызывающе пёстрым. Все информационные конструкции здесь разные по размеру, большинство вывесок — плоские, а должны быть выполнены из отдельно состоящих букв и знаков на подложке. Размещение вывесок на балконах вторых этажей допускается, но только по согласованию с собственниками жилых помещений.

Для привлечения внимания владельцы магазинов закрыли оконные и дверные проёмы баннерной тканью с рекламой своей продукции, что также запрещено требованиями дизайн-кода.

«Мы фиксируем нарушения при размещении информационных конструкций — вывесок, табличек, кронштейнов, витрин. Фотографии направляем в Главное управление архитектуры и градостроительства, специалисты которого выдают заключение о несоответствии требованиям дизайн-кода. Проверяем также фасады зданий, на которых не должно быть различных надписей, наклеенных объявлений. Смотрим наличие урн, которые обязательно должны быть у входной группы любой организации. Но собственники и арендаторы магазинов в центральной части города предпочитают их не ставить — из-за большого трафика пешеходов урны быстро наполняются. Для бизнеса это, своего рода, экономия, а для города — не всегда эстетичный вид, потому что мусор остаётся на тротуарах», — объяснила, ведущий юрисконсульт по Октябрьскому району Административной инспекции города Ижевска Олеся Чуверова.

Но в первую очередь в поле зрения инспекторов — информационные вывески, которые сообщают горожанам о том, какое заведение находится в здании. Предпринимателям, открывающим магазины, аптеки, салоны красоты и другие учреждения, всегда рекомендуют согласовывать информационные конструкции в Главном управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска или обращаться в рекламные агентства, которые знакомы с требованиями дизайн-кода.

По факту же и центральная часть города, и периферия пестрит вывесками разного формата и цветовой гаммы, в нарушение дизайн-кода используются баннеры и рекламная информация на балконах жилых домов, перильных ограждениях, в оконных проемах, устанавливаются штендеры на тротуарах и газонах. Ко всем нарушителям применяются меры административного воздействия.

С начала 2024 года сотрудники Административной инспекции проверили 1 259 информационных конструкций, выявили 776 нарушений, из которых 126 нарушений предприниматели устранили самостоятельно. По другим ведётся административное производство.

Административными комиссиями выписаны 18 штрафов и 88 предупреждений, более 40 дел сейчас находятся на рассмотрении.