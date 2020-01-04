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Новая гидромассажная ванна появилась в РДКБ в Ижевске

11:02, 04 января, 2020
Юрий Абашев
Новая гидромассажная ванна появилась в РДКБ в Ижевске
11:02, 04 января, 2020
Юрий Абашев
209
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии
Фото: yandex.ru
209
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Новое оборудование начало работать в отделении реабилитации.

Ижевск. Удмуртия. В отделении реабилитации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) ввели в эксплуатацию гидромассажную ванну. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Специальная ванна поможет добиться эффекта погружения в воду с одновременным проведением расслабляющего массажа. Такая процедура очень полезна для детей с ДЦП в рамках комплекса реабилитации.

В РДКБ отделение реабилитации работает с 2018 года. За это время помощь в нём получили  300 детей.

11:02, 04 января, 2020
Юрий Абашев
209
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав Удмуртии

 

 

 


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