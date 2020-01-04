Новая гидромассажная ванна появилась в РДКБ в Ижевске

Новое оборудование начало работать в отделении реабилитации.

Ижевск. Удмуртия. В отделении реабилитации Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) ввели в эксплуатацию гидромассажную ванну. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Специальная ванна поможет добиться эффекта погружения в воду с одновременным проведением расслабляющего массажа. Такая процедура очень полезна для детей с ДЦП в рамках комплекса реабилитации.

В РДКБ отделение реабилитации работает с 2018 года. За это время помощь в нём получили 300 детей.