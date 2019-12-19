Тепло и свет вашему дому: компания «Т Плюс» подвела итоги работы в 2019 году в Ижевске

Генеральный директор компании Андрей Вагнер ответил на вопросы журналистов.

Ижевск. Удмуртия. Руководство энергокомпании ПАО «Т Плюс» отчиталось о ходе отопительного сезона, текущей работе и задачах на 2020 год. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер назвал 2019 год удачным и полезным с точки зрения результатов.

«2019 год стал для нас рекордным по объёму инвестиций в «Т Плюс». Мы вышли на цифру, превышающую 20 млрд рублей, а объём замен тепловых сетей установился на уровне 400 километров в год», — сказал Андрей Вагнер.

По его словам, это всего лишь 2,5% от общего количества теплосетей, находящихся в ведении компании в стране. Задачей на 2020 год является выход на уровень 10%, чтобы сократить количество повреждений.

«Ижевску в 2019 году мы заменили почти 60 км труб. Это даже несравнимо с такими городами, как Екатеринбург. Объём финансирования порядка 300-350 млн рублей в год», — сообщил директор Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Ещё одним важным событием 2020 года станет заключение второго концессионного соглашения между Ижевском и ПАО «Т Плюс».

«Второе соглашение коснётся 18 муниципальных котельных и 40 километров подведённых к ним сетей. На сегодняшний день оно подписано всеми тремя участниками: городом, главой региона и компанией «Т Плюс». Новая концессия начнёт действовать с 1 января 2020 года», — сообщил Андрей Вагнер.

Содержанием упомянутых 18 котельных займётся компания «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

«Используя это соглашение как инструмент и повысив тариф всего один раз на 0,9%, мы в течение трёх лет модернизируем 14 котельных. Всё, что будет требовать реконструкции, будет доведено до идеального состояния», — сказал директор «УКС» Ярослав Балобанов.

Одним из результатов работы ПАО «Т Плюс» в Ижевске является сокращение повреждений на теплосетях на 50%. Если раньше в год фиксировалось по 4 тысячи, то сейчас от 1 до 1,5 тысячи, с учётом гидравлических испытаний.