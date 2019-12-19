  • $ 62.58 ↑
  • € 69.69 ↑

Тепло и свет вашему дому: компания «Т Плюс» подвела итоги работы в 2019 году в Ижевске

10:00, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
Тепло и свет вашему дому: компания «Т Плюс» подвела итоги работы в 2019 году в Ижевске
10:00, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
0
#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергосбережение
Фото: ИА Сусанин
0

Генеральный директор компании Андрей Вагнер ответил на вопросы журналистов.

Ижевск. Удмуртия. Руководство энергокомпании ПАО «Т Плюс» отчиталось о ходе отопительного сезона, текущей работе и задачах на 2020 год. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер назвал 2019 год удачным и полезным с точки зрения результатов. 

«2019 год стал для нас рекордным по объёму инвестиций в «Т Плюс». Мы вышли на цифру, превышающую 20 млрд рублей, а объём замен тепловых сетей установился на уровне 400 километров в год», — сказал Андрей Вагнер.

По его словам, это всего лишь 2,5% от общего количества теплосетей, находящихся в ведении компании в стране. Задачей на 2020 год является выход на уровень 10%, чтобы сократить количество повреждений.

«Ижевску в 2019 году мы заменили почти 60 км труб. Это даже несравнимо с такими городами, как Екатеринбург. Объём финансирования порядка 300-350 млн рублей в год», — сообщил директор Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Ещё одним важным событием 2020 года станет заключение второго концессионного соглашения между Ижевском и ПАО «Т Плюс».

«Второе соглашение коснётся 18 муниципальных котельных и 40 километров подведённых к ним сетей. На сегодняшний день оно подписано всеми тремя участниками: городом, главой региона и компанией «Т Плюс». Новая концессия начнёт действовать с 1 января 2020 года», — сообщил Андрей Вагнер.

Содержанием упомянутых 18 котельных займётся компания «Удмуртские коммунальные системы» (УКС).

«Используя это соглашение как инструмент и повысив тариф всего один раз на 0,9%, мы в течение трёх лет модернизируем 14 котельных. Всё, что будет требовать реконструкции, будет доведено до идеального состояния», — сказал директор «УКС» Ярослав Балобанов.

Одним из результатов работы ПАО «Т Плюс» в Ижевске является сокращение повреждений на теплосетях на 50%. Если раньше в год фиксировалось по 4 тысячи, то сейчас от 1 до 1,5 тысячи, с учётом гидравлических испытаний.

10:00, 19 декабря, 2019
Юрий Абашев
0
#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергосбережение

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

13:49, 14 декабря, 2019
5404

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

4667
17:53, 13 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

3623
11:00, 12 декабря, 2019

Кем родился, тем не пригодился: жителю Ижевска отказали в приёме на работу из-за неподходящего пола

3329
14:31, 16 декабря, 2019

Председатель Госсовета Удмуртии спасал провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

3170
11:35, 16 декабря, 2019

С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

13:11, 12 декабря, 2019
1498

Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

1448
16:22, 12 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

1441
10:48, 12 декабря, 2019

Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

1331
17:21, 12 декабря, 2019

Под дружеское ржание: нижегородец изводил соседей аудиозаписями с конюшни

1137
16:59, 13 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

18:33, 13 декабря, 2019
1706

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

1111
17:17, 15 декабря, 2019

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

1110
13:11, 13 декабря, 2019

Испанские фанаты довели до слез украинского футболиста Зозулю

1033
11:02, 16 декабря, 2019

Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

1007
11:57, 12 декабря, 2019

Лонгриды

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019