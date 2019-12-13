Ижводоканал реконструировал очистные сооружения города

Канализация и очистные сооружения работают с 1976 года.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Ижводоканала закончили очередной этап реконструкции сооружений для очистки сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Коммунальщики модернизировали одну из трёх песколовок и два вторичных отстойника по Сарапульскому тракту. Работы выполнены за счёт банковских кредитов. 7,46 млн рублей выделили на реконструкцию песколовок, а 39,8 млн рублей — на вторичные отстойники.

В августе 2019 года специалисты заменили решётки, освобождающие сточные воды от крупного мусора, на более мелкую фильтровальную ячейку, что увеличило процеживание воды в 1,5 раза и повысило качество воды. На очистных сооружениях установили оборудование российского производства, суммарная стоимость которого составила 13,03 млн рублей.

В конце декабря ожидается поставка четырёх турбокомпрессоров для подачи воздуха в сооружение, где сточная вода очищается биологическим методом с помощью живых бактерий. Стоимость контракта составила 117,97 млн рублей.



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