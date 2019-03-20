В главном корпусе Ижевского оружейного завода предложили открыть Суворовское училище

С такой инициативой выступили финалисты конкурса «Лидеры России», которые посетили столицу Удмуртии на прошлой неделе.

Ижевск. Удмуртия. Суворовское училище может появиться в главном корпусе Ижевского оружейного завода. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ТРК «Моя Удмуртия», такую идею реновации башни Ижмаша предложили финалисты конкурса «Лидеры России», которые посетили республику на прошлой неделе.

«Предложили сделать Суворовское училище на базе этого комплекса, дополнительным, естественно, строением. Причем оно должно быть специализированное, готовящее инженерные кадры для дальнейшего поступления в высшие военные учебные заведения. Это не говорит, что мы приняли эту идею, она очень сложная, но оказалось это очень реально. Оказалось, что на базе подобных объектов возникали уже Суворовские училища», - сказал Бречалов.

Напомним, что 3 июля 2018 года башня Ижмаша осталась без шпиля в результате пожара. Позже суд оштрафовал управление Росимущества по Удмуртской Республике и Кировской области за данное происшествие на 100 тыс. рублей. А в феврале 2019 года стало известно, что главный корпус оружейного завода передадут в безвозмездное пользование Национальному музею Удмуртии.