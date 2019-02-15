Башню Ижмаша передадут в безвозмездное пользование Нацмузею Удмуртии

Специалисты надеются на широкое обсуждение концепции реновации в профессиональном сообществе.

Ижевск. Удмуртия. Главный корпус Ижевского оружейного завода передадут в безвозмездное пользование Национальному музею Удмуртии. Как сообщил руководитель агентства по госохране ОКН региона Юрий Перевозчиков на заседании экспертного совета при госоргане в четверг, 14 февраля, сам памятник архитектуры при этом останется в федеральной собственности.

Напомним, «Башня Ижмаша» летом прошлого года пострадала во время пожара. После этого в городе на фоне общественного резонанса вопрос о дальнейшем использовании исторического объекта стал обсуждаться на уровне руководства Удмуртии. Само здание находится в собственности федерального ведомства — Росимущества. Таким образом, передавая здание в пользование Нацмузею Удмуртии, республика фактически начинает процесс приёма объекта культурного наследия в собственность.

Оставаясь при этом памятником федерального значения, «Башня Ижмаша» продолжает иметь возможность участия в федеральных целевых программах. Также это предполагает возможность реализовать проект реновации территории рядом с самим историческим корпусом.

Также напомним, что концепцию реставрации здания власти Удмуртии собирались создать к сентябрю 2019 года, когда на форуме оружейников в Ижевске ждут приезда Владимира Путина. Работы по проектированию возложены на Центр развития городской среды, который является самостоятельным подразделением АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртской Республики».

Как отметил Юрий Перевозчиков, специалисты агентства по госохране ОКН Удмуртии передали сотрудникам центра развития городской среды все возможные материалы, необходимые для работы. Также в агентстве выразили надежду, что широкое обсуждение концепции пройдёт в профессиональном экспертном сообществе, и не только в нём.