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В пространстве «Сердце Можги» начали строить ледовый городок

17:16, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В пространстве «Сердце Можги» начали строить ледовый городок
17:16, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ледовый городок\n#украшения
Фото: скриншот видео Эрика Уразова
32
0

Также для горожан начали собирать горку.

Можга. Удмуртия. В Можге приступили к строительству ледового городка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава города Эрик Уразов. 

Галерея из скульптур в течение нескольких дней появится в общественном пространстве «Сердце Можги». Отмечается, что все скульптуры мастеров будут по-особенному светиться.

Также на Центральной площади начали строить горку и украшать елку. 

Все работы планируется завершить за 10 дней.

«Ждать уже недолго, скоро Центральная площадь и весь город погрузится в новогоднюю атмосферу. <...> Пока не раскрою все секреты. Но будет красиво и волшебно», — заявил Эрик Уразов.  

Напомним, что благоустройство пространства «Сердце Можги» завершилось в июне 2023 года. Проект реализовали благодаря выигранному в 2021 году гранту в конкурсе Малых городов и исторических поселений. 

17:16, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ледовый городок\n#украшения