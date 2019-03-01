Специалисты УКС приступили к ремонту сетей теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске

Порыв случился в пятницу, 1 марта, около 17:05.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» приступили к ремонту сетей теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ремонтом занимаются 3 аварийных бригады и 5 единицы техники. В связи с проводимой работиой отключено теплоснабжение в 26 жилых домах, 2 дошкольных и одном лечебном учреждении.

Напомним, порыв случился в пятницу, 1 марта, около 17:05. Горожане поделились фотографиями кипятка, заливающего улицы, в социальных сетях.