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Специалисты УКС приступили к ремонту сетей теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске

19:29, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
19:29, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
83
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
83
0

Порыв случился в пятницу, 1 марта, около 17:05.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Удмуртских коммунальных систем» приступили к ремонту сетей теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ремонтом занимаются 3 аварийных бригады и 5 единицы техники. В связи с проводимой работиой отключено теплоснабжение в 26 жилых домах, 2 дошкольных и одном лечебном учреждении.

Напомним, порыв случился в пятницу, 1 марта, около 17:05. Горожане поделились фотографиями кипятка, заливающего улицы, в социальных сетях.

19:29, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
83
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#происшествие

 

 

 


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