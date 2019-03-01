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Ремонт сети теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске начнут после определения места утечки

19:12, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
19:12, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
83
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Колян Добровольских)
83
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Ранее ижевчане поделились фотографиями заливающего улицы кипятка в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт сети теплоснабжения в районе улиц Кирова и Нижней в Ижевске начнут после определения места порыва. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В настоящее времыя на месте работают 3 аварийных бригады и 5 единиц техники.

«После выявления места утечки и определения причины теплосетевая компания приступит к локализации ремонтной зоны и приступит к проведению работ по устранению технологического нарушения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ижевчане поделились фотографиями заливающего улицы кипятка в соцсетях. Выяснилось, что порыв произошел в 17:05.

19:12, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
83
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#УКС

 

 

 


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