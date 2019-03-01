Ремонт сети теплоснабжения на улице Нижней в Ижевске начнут после определения места утечки

Ранее ижевчане поделились фотографиями заливающего улицы кипятка в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт сети теплоснабжения в районе улиц Кирова и Нижней в Ижевске начнут после определения места порыва. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В настоящее времыя на месте работают 3 аварийных бригады и 5 единиц техники.

«После выявления места утечки и определения причины теплосетевая компания приступит к локализации ремонтной зоны и приступит к проведению работ по устранению технологического нарушения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ижевчане поделились фотографиями заливающего улицы кипятка в соцсетях. Выяснилось, что порыв произошел в 17:05.