В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

В пятницу на Удмуртской образовались пробки.

Ижевск. Удмуртия. Заработавший по новой схеме светофор на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске стал причиной пятничных пробок. В социальных сетях горожане жаловались, что движение по двум крупным автомагистралям парализовано. С 1 февраля на этом перекрестке на свой «зеленый» можно двигаться во всех направлениях.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, в течение нескольких дней работу светофора будут корректировать. Также планируется оборудовать объект дополнительными секциями для осуществления правого поворота с Удмуртской на 10 лет Октября.