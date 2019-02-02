play
pause
  • $ 65.66 ↑
  • € 75.15 ↓

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

10:00, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
10:00, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
221
0
#дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#пробки
Фото: @arzik2
221
0

В пятницу на Удмуртской образовались пробки.

Ижевск. Удмуртия. Заработавший по новой схеме светофор на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске стал причиной пятничных пробок. В социальных сетях горожане жаловались, что движение по двум крупным автомагистралям парализовано. С 1 февраля на этом перекрестке на свой «зеленый» можно двигаться во всех направлениях.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Удмуртской Республике, в течение нескольких дней работу светофора будут корректировать. Также планируется оборудовать объект дополнительными секциями для осуществления правого поворота с Удмуртской на 10 лет Октября.

10:00, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
221
0
#дороги\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#пробки

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

14:00, 26 января, 2019
3598

Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода

3335
10:00, 27 января, 2019

Брата депутата Госсовета Удмуртии задержали по подозрению в организации казино

3286
11:45, 28 января, 2019

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

3124
15:55, 30 января, 2019

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

3077
12:23, 29 января, 2019

В Москве арестовали одного из свидетелей по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

15:50, 26 января, 2019
1200

По Крымскому мосту пустят пригородные электрички

1042
14:43, 27 января, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

970
09:31, 29 января, 2019

Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург стали самыми популярными туристическими местами России

890
12:18, 26 января, 2019

Правительство Японии не изменило свою позицию по Курильским островам

868
18:30, 27 января, 2019

Композитор Мишель Легран скончался во Франции

11:52, 26 января, 2019
1182

Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

1181
16:23, 26 января, 2019

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

945
18:06, 26 января, 2019

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

909
11:54, 31 января, 2019

Германия выделит 12 млн евро для блокадников Ленинграда

871
10:20, 27 января, 2019