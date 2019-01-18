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В Ижевске на 13 дней закрыли пищеблок школы №31 после жалобы родителей

16:10, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
16:10, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
88
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#школьная столовая
Фото: pixabay.com
88
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В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили несколько грубых нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после жалобы родителей и последующей проверки Роспотребнадзора на 13 дней закрыли школьный пищеблок. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, специалисты выявили в помещении несколько грубых нарушений санитарных норм.

В пресс-релизе говорится, что пищеблок работал во время проведения ремонта в том числе в мясорыбном, горячем цехах пищеблока и в моечной столовой посуды. Также неисправно работала канализация моечной ванны для посуды.

«18 января […] деятельность пищеблока школы была приостановлена сроком на 13 суток. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В школе «Сусанину» рассказали, что столовая сейчас закрыта. В понедельник образовательное учреждение уйдет на внеплановые каникулы с 21 по 27 января, чтобы окончательно привести пищеблок в порядок.

Напомним, ранее учеников лицея №56 в Ижевске, где нашли тараканов, временно должны перевести на дистанционное обучение. В пятницу, 18 января, в лицее проведут дезинсекцию, поэтому включительно до 19 января ученики будут заниматься самостоятельно.

16:10, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
88
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#школьная столовая

 

 

 


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