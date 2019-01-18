В Ижевске на 13 дней закрыли пищеблок школы №31 после жалобы родителей

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили несколько грубых нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после жалобы родителей и последующей проверки Роспотребнадзора на 13 дней закрыли школьный пищеблок. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, специалисты выявили в помещении несколько грубых нарушений санитарных норм.

В пресс-релизе говорится, что пищеблок работал во время проведения ремонта в том числе в мясорыбном, горячем цехах пищеблока и в моечной столовой посуды. Также неисправно работала канализация моечной ванны для посуды.

«18 января […] деятельность пищеблока школы была приостановлена сроком на 13 суток. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В школе «Сусанину» рассказали, что столовая сейчас закрыта. В понедельник образовательное учреждение уйдет на внеплановые каникулы с 21 по 27 января, чтобы окончательно привести пищеблок в порядок.

Напомним, ранее учеников лицея №56 в Ижевске, где нашли тараканов, временно должны перевести на дистанционное обучение. В пятницу, 18 января, в лицее проведут дезинсекцию, поэтому включительно до 19 января ученики будут заниматься самостоятельно.