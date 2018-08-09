В Ижевске День физкультурника отметят в фан-зоне

Программа начнется в 11:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 августа отметят День физкультурника. Как сообщила пресс-служба города, празднование развернется в фан-зоне в парке имени Кирова.

Спортивные мероприятия начнутся в 11:00. В это время в фан-зоне будут работать интерактивные площадки для детей. Закончится день рок-фестивалем, начало которого запланировано на 18:30.

Программа праздника:

11:00 - интерактивные площадки для детей;

12:30 - тренировка «Мама+малыш»;

13:00 - зарядка-разминка, работа спортивных площадок и мастер-классов;

14:00 - мастер-класс «Силовой тренинг»;

14:30 - торжественная церемония награждения работников отрасли физической культуры и спорта, победителей и призеров спартакиад, вручение золотых знаков ГТО;

15:30 - матч по мини-футболу;

16:00 - выступление кавер-группы «Турбо-джем», дискотека;

18:30 - рок-фестиваль.

Как сообщили в группе «Парки Ижевска», на фестивале выступят группы The San Andears, «Корсары», «Кельвия», «Провод и Сны Африканца».