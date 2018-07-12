play
pause
  • $ 62.1 ↓
  • € 72.85 ↓

42 млн рублей потратит Ижевск на рекультивацию полигона ТБО по Сарапульскому тракту

16:23, 12 июля, 2018
Дмитрий Афонин
16:23, 12 июля, 2018
Дмитрий Афонин
193
0
#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия\n#мусор\n#финансы и деньги
193
0

Победителем конкурса на выполнение работ стал предприниматель Рустам Лутфуллин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги электронного аукциона на завершение работ по рекультивации полигона ТБО по Сарапульскому тракту. Согласно документации, размещённой на площадке госзакупок, Служба городского строительства Ижевска заключит договор на выполнение этих с работ с предпринимателем Рустамом Лутфуллиным.

В ходе торгов он предложил сумму договора 42,134 млн рублей, в то время как второй участник ОАО «СГС» остановился на стоимости контракта 42,347 млн рублей.

Работы по рекультивации будут включать в себя устройство изолирующих слоёв из песчаной глины (1,0 м) и насыпного грунта (0,8 м), а также нанесение плодородного слоя.

Согласно проекту контракта, рекультивация полигона должна быть завершена к 1 октября.

Наша справка: законсервированная в 1998 году ижевская свалка ТБО находится в эксплуатации с 1946 года. Она расположена в Завьяловском районе на 12 км Сарапульского тракта. Общая площадь составляет 11,3 га. Объем накопленных отходов за время эксплуатации составил 1,3 млн. куб м. Емкость свалки заполнена на 100%.

16:23, 12 июля, 2018
Дмитрий Афонин
193
0
#Ижевск\n#экология\n#город\n#Удмуртия\n#мусор\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
14466

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11532
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

10206
13:21, 05 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7970
11:35, 05 июля, 2018

ДТП в Сарапуле, плагиат на «Евровидении-2018» и новая категория жилья: что произошло минувшей ночью

5892
08:00, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3069

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2789
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2466
19:10, 07 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2224
18:45, 06 июля, 2018

ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

1974
19:38, 06 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2450

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2405
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1932
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1752
10:10, 08 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1751
19:39, 09 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018