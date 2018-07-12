42 млн рублей потратит Ижевск на рекультивацию полигона ТБО по Сарапульскому тракту

Победителем конкурса на выполнение работ стал предприниматель Рустам Лутфуллин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги электронного аукциона на завершение работ по рекультивации полигона ТБО по Сарапульскому тракту. Согласно документации, размещённой на площадке госзакупок, Служба городского строительства Ижевска заключит договор на выполнение этих с работ с предпринимателем Рустамом Лутфуллиным.

В ходе торгов он предложил сумму договора 42,134 млн рублей, в то время как второй участник ОАО «СГС» остановился на стоимости контракта 42,347 млн рублей.

Работы по рекультивации будут включать в себя устройство изолирующих слоёв из песчаной глины (1,0 м) и насыпного грунта (0,8 м), а также нанесение плодородного слоя.

Согласно проекту контракта, рекультивация полигона должна быть завершена к 1 октября.

Наша справка: законсервированная в 1998 году ижевская свалка ТБО находится в эксплуатации с 1946 года. Она расположена в Завьяловском районе на 12 км Сарапульского тракта. Общая площадь составляет 11,3 га. Объем накопленных отходов за время эксплуатации составил 1,3 млн. куб м. Емкость свалки заполнена на 100%.