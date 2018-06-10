На публичных слушаниях ижевчане высказались против строительства трех новых домов по улице Берша

Первоначально речь шла лишь о возведении магазина, но застройщик пожелал большего.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии состоялись публичные слушания по вопросу возведения трех новых многоэтажек по улице Берша в Устиновском районе. Мероприятие прошло в субботу, 9 июня.

Как рассказал ИА «Сусанин» замначальника отдела благоустройства и ЖКХ администрации Устиновского района Алексей Шаклеин, большинство участников слушаний (117 человек) проголосовало против данного проекта. В поддержку высказался 81 горожанин, 2 бюллетеня признаны недействительными.

По словам чиновника, по результатам слушаний будет оформлено заключение, его направят на подпись главе города, затем в Минстрой Удмуртии. Алексей Шаклеин отметил, что публичные слушания по изменению планировки жилого района проводились уже второй раз, результат тот же – население выступает против.

Напомним, 3 многоэтажных дома по улице Берша намерено построить ООО «Ресурс». У владельцев данной структуры имеется разрешение на возведение в указанном месте магазина. Однако застройщик решил взяться также за строительство жилья.

Ранее там же ввело в эксплуатацию несколько домов ООО «АСПЭК-Домстрой». Руководство данной компании считает, что появление новых многоэтажек снизит качество жизни горожан, заселившихся в построенные ранее квартиры. В частности, ухудшится ситуация с парковкой, детям не хватит мест в детсаду и школе.

Кроме того, в «АСПЭК-Домстрой» заявили, что новые дома будут пользоваться уже имеющейся инфраструктурой, что приведет к ее перегрузкам. В ООО «Ресурс», впрочем, утверждают, что подведут к новостройкам другие коммуникации.

Дискуссия вокруг внесения изменений в планировку района выплеснулась в социальные сети. Перед публичными слушаниями там стали распространяться сообщения, что жителям, проголосовавшим за новостройки, выплатят по 3 тысячи рублей. В ООО «Ресурс» в связи с этим заявили о недобросовестной конкуренции.

Так или иначе, в итоге жители домов № 2, 4, 6, 32 и 34 по улице Берша вновь высказались против уплотнения существующей застройки.