Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

Изначально компания-застройщик планировала возвести на участке торговый центр, но затем изменила решение.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска разгорается строительный скандал. В соцсетях жителям домов по улице Архитектора Берша предложили деньги за голосование в пользу компании, пытающейся внести изменения в планировку территории в 7-м микрорайоне (Восточном жилом районе). Голосование о строительстве трех новых жилых домов, организованное администрацией Устиновского района, пройдет в субботу, 9 июня 2018 года.

В социальной сети «Вконтакте» пользователь, назвавший себя Кристиной Греховой, предлагает жителям домов № 2, 4, 6, 32 и 34 по улице Берша получить по 3000 рублей при голосовании «за» изменения в планировку территории. Пользователь фейкового аккаунта обещает, что при предъявлении фотографии с «правильно» оформленным бюллетенем в офисе ООО «Ресурс» должны полностью рассчитаться за хлопоты, так как собрание начнется в разгар рабочего дня, в 15:00. В самой компании-застройщике отрицают сам факт подобного предложения и говорят о недобросовестной конкуренции.





На организованных администрацией Устиновского района публичных слушаниях жители должны решить, разрешить ли застройщику возвести на земле, которую раньше выделили под торговый комплекс, три высотных жилых дома. Право аренды участка площадью 1,5 га было выкуплено еще в 2012 году ООО «Строительный центр». Компания принадлежит тем же учредителям, что и ООО «Ресурс».

Как пояснил корреспонденту «Сусанина» генеральный директор ООО «Ресурс» Олег Бушмакин, экономическая ситуация в стране не позволила тогда реализовать этот проект, и застройщик решил взяться за строительство жилых домов и продуктового магазина.

Однако ранее в этом же микрорайоне возвело несколько домов ООО «АСПЭК-Домстрой». Как рассказал коммерческий директор компании Ленар Сафин, строительство трех новых объектов на территории 7-го микрорайона заметно ухудшат качество жизни в уже построенных домах.

«Вызывают негодование жильцов следующие моменты: строя три новых дома, все объекты инфраструктуры в расчетах берутся ровно те, которые расположены на площадке жилого микрорайона «АСПЭКА». Школа – мы все пойдем в школу, которая расположена на территории зеленого микрорайона «АСПЭКА». Садики – да, мы все пойдем вот в эти садики. <…> Детских площадок минимум», - сообщил он «Сусанину».

Сафин так же указывает на дополнительную нагрузку на дороги и инженерные коммуникации, водопровод и канализацию, которые, по его словам, не рассчитаны на три новых дома. Именно поэтому ООО «АСПЭК-Домстрой» на слушаниях будет высказываться против возведения новых домов.





При этом в группе «Актив жителей на Берша» соцсети «Вконтакте», где появилось сообщение о покупке голосов, опубликованы и другие доводы против изменений в планировке. Там, например, опубликована листовка, в которой сообщается, что из-за строительства ООО «Ресурс» трех высотных жилых домов станет заметно больше автомобилей, и не будет хватать мест для парковки. По словам Олега Бушмакина, мест для парковки в проекте строительства его компании предусмотрено в полтора-два раза больше, чем уже построил «АСПЭК-Домстрой» рядом со своими домами. Он также рассказал, что ни к каким сетям другого застройщика планируемые три дома - а это 18 тыс. метров жилья - не подключаются.

Обе стороны уверены, что жильцы смогут сделать правильный выбор. Публичные слушания пройдут 9 июня в санатории «Металлург» в 15:00.