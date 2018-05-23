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ГИБДД по Удмуртии: к фан-зоне в парке Кирова можно разве что на лодке приплыть

15:40, 23 мая, 2018
Диана Ворончихина
15:40, 23 мая, 2018
Диана Ворончихина
1193
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Парк Кирова
Фото: www.facebook.com/Мерзляков Андрей
1193
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Госавтоинспекция обеспокоена тем, что к новой зоне отдыха в парке Кирова не продуманы пути подъезда на автомобилях.  

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке Кирова не продуманы подъезды к фан-зоне, работы по строительству которой уже активно ведутся. Обеспокоенность этим вопросом в среду, 23 мая, выразил врио начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Липин на межведомственном координационном совете при правительстве республики.

«В преддверии чемпионата мира по футболу мы сейчас делаем фан-зону к чемпионату мира. Все понимают, как туда дойти пешком, но не продумано как проехать на автомобиле, разве что на лодке приплыть», - отметил Липин.

Также он добавил, что данный вопрос нужно решать вместе с руководством парка.

Напомним, на строительство фан-зоны в парке Кирова началось в мае и должно быть завершено к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Предполагалось, что это пространство построят за счет средств из федерально бюджета – по программе «Формирование комфортной городской среды» - и на это потребуется 42 млн рублей. Однако недавно стало известно, что фан-зону построят за счет АО «Летний сад», структурным подразделением которого является парк Кирова, и привлеченных ресурсов. 

После этого в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что Летний сад не провел торги по определению подрядчика на проведение работ. Хотя по закону они были обязаны это сделать.

Александр Сушко

Артём Богданов, кто является подрядчиком на обустройство фанзоны в парке им. Кирова? Ведь торги на эти работы за 70 млн, опубликованные Службой благоустройства и дорожного хозяйства на сайте...

Мерзляков Андрей

В мае 2018г. на территории Парка Культуры и отдыха им. Кирова, началось строительство так называемой Фан-Зоны к чемпионату мира по футболу 2018г., новость широко разрекламированная во многих Ижевских...

15:40, 23 мая, 2018
Диана Ворончихина
1193
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Парк Кирова

 

 

 


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