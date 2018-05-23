ГИБДД по Удмуртии: к фан-зоне в парке Кирова можно разве что на лодке приплыть

Госавтоинспекция обеспокоена тем, что к новой зоне отдыха в парке Кирова не продуманы пути подъезда на автомобилях.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке Кирова не продуманы подъезды к фан-зоне, работы по строительству которой уже активно ведутся. Обеспокоенность этим вопросом в среду, 23 мая, выразил врио начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Липин на межведомственном координационном совете при правительстве республики.

«В преддверии чемпионата мира по футболу мы сейчас делаем фан-зону к чемпионату мира. Все понимают, как туда дойти пешком, но не продумано как проехать на автомобиле, разве что на лодке приплыть», - отметил Липин.

Также он добавил, что данный вопрос нужно решать вместе с руководством парка.

Напомним, на строительство фан-зоны в парке Кирова началось в мае и должно быть завершено к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Предполагалось, что это пространство построят за счет средств из федерально бюджета – по программе «Формирование комфортной городской среды» - и на это потребуется 42 млн рублей. Однако недавно стало известно, что фан-зону построят за счет АО «Летний сад», структурным подразделением которого является парк Кирова, и привлеченных ресурсов.

После этого в социальных сетях стали появляться комментарии о том, что Летний сад не провел торги по определению подрядчика на проведение работ. Хотя по закону они были обязаны это сделать.

Александр Сушко Артём Богданов, кто является подрядчиком на обустройство фанзоны в парке им. Кирова? Ведь торги на эти работы за 70 млн, опубликованные Службой благоустройства и дорожного хозяйства на сайте...