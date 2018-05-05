На время генеральной репетиции Парада Победы в Ижевске перекроют четыре улицы

Ограничение будет действовать с 15:00 до 18:00.

Ижевск. Удмуртия. В связи с генеральной репетицией Парада Победы в субботу, 5 мая, в Ижевске перекроют четыре улицы. Ограничение будет действовать с 15:00 до 18:00, сообщает пресс-служба столицы.

Движение транспорта запретят:

-по улице Пушкинской на участке от улицы Советской до улицы Кирова;

-по улицам Лихвинцева и Наговицына на участках от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

-по улице Красногеройской на участке от улицы Пушкинской до улицы Красноармейской