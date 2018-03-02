Высота зданий на этой территории по правилам землепользования и застройки будет ограничена 9 метрами – это высота до подоконника третьего этажа.

Ижевск. Удмуртия. Татар-базар в Ижевске останется зоной малоэтажной застройки. Как рассказал журналистам и.о. министра строительства, архитектуры и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, такое решение принято на очередном заседании рабочей группы по внесению изменений в правила землепользования и застройки города.

Если раньше, согласно ПЗЗ, здесь можно было строить здания высотой 12 метров, то теперь ставятся ограничения в 9 метров – это высота трёхэтажного здания (до подоконника последнего этажа). Кроме того, на Татар-базаре больше не будут строиться многоквартирные дома.

«Такое решение позволит на сегодняшний день максимально отразить желание жителей на право жить именно в малоэтажной жилой застройке», - сказал Иван Ястреб.

По итогам совещания рекомендации будут направлены в администрацию города для дальнейшего учета в изменениях правил землепользования и застройки.

По словам Ивана Ястреба, рабочая группа, в которую входят власти Ижевска и республики, архитекторы, депутаты и горожане, продолжит свою работу. Они будут отдельно рассматривать и учитывать пожелания жителей районов по ПЗЗ. Уже сейчас в адрес администрации города и министерства поступило белее 600 предложений.

Напомним, что в прошлом году волна недовольств прошла на Татар-базаре из-за того, что в частном секторе по адресу улица Азина, 143 появится 16-этажное здание. Жители писали обращения в различные инстанции, в том числе главе Удмуртии, но добиться прекращения строительства не смогли. По словам главного архитектора Ижевска Владимира Некрасова, у управления не было оснований для отказа в выдаче разрешения застройщику.