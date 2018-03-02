  • $ 56.43 ↑
  • € 68.88 ↓

Татар-базар в Ижевске останется зоной малоэтажной застройки

17:40, 02 марта, 2018
Диана Ворончихина
17:40, 02 марта, 2018
Диана Ворончихина
1448
0
#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татар-базар
1448
0

Высота зданий на этой территории по правилам землепользования и застройки будет ограничена 9 метрами – это высота до подоконника третьего этажа.

Ижевск. Удмуртия. Татар-базар в Ижевске останется зоной малоэтажной застройки. Как рассказал журналистам и.о. министра строительства, архитектуры и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, такое решение принято на очередном заседании рабочей группы по внесению изменений в правила землепользования и застройки города.

Если раньше, согласно ПЗЗ, здесь можно было строить здания высотой 12 метров, то теперь ставятся ограничения в 9 метров – это высота трёхэтажного здания (до подоконника последнего этажа). Кроме того, на Татар-базаре больше не будут строиться многоквартирные дома.

«Такое решение позволит на сегодняшний день максимально отразить желание жителей на право жить именно в малоэтажной жилой застройке», - сказал Иван Ястреб.

По итогам совещания рекомендации будут направлены в администрацию города для дальнейшего учета в изменениях правил землепользования и застройки.

По словам Ивана Ястреба, рабочая группа, в которую входят власти Ижевска и республики, архитекторы, депутаты и горожане, продолжит свою работу. Они будут отдельно рассматривать и учитывать пожелания жителей районов по ПЗЗ. Уже сейчас в адрес администрации города и министерства поступило белее 600 предложений.  

Напомним, что в прошлом году волна недовольств прошла на Татар-базаре из-за того, что в частном секторе по адресу улица Азина, 143 появится 16-этажное здание. Жители писали обращения в различные инстанции, в том числе главе Удмуртии, но добиться прекращения строительства не смогли. По словам главного архитектора Ижевска Владимира Некрасова, у управления не было оснований для отказа в выдаче разрешения застройщику.

Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-14.

17:40, 02 марта, 2018
Диана Ворончихина
1448
0
#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Татар-базар

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
12471

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

11631
10:08, 27 февраля, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

5866
15:45, 01 марта, 2018

75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

5819
15:40, 25 февраля, 2018

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

4469
12:43, 28 февраля, 2018

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
2715

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2461
15:14, 25 февраля, 2018

Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

2394
10:59, 25 февраля, 2018

Бизнесмен из «Лондонского списка» вернулся в Россию

2255
14:25, 24 февраля, 2018

Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии

2150
11:50, 26 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
13947

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2873
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2436
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2366
20:00, 24 февраля, 2018

В Пхёнчхане завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2018

2195
17:33, 25 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Выборы-2018: как проголосовать по месту нахождения?

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

01 марта, 2018