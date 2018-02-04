4,5 тыс уличных светильников заменят в Воткинске в рамках энергосервисного контракта

Работы начались 31 января.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске при реализации энергосервисного контракта заменят 4,5 тыс. ламп наружного освещения. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы начались 31 января. До середины марта на родине Петра Чайковского обновят все светильники на улицах.

Как отмечают энергетики, старые лампы потребляли много электроэнергии. Сейчас их меняют на новые – энергосберегающие. Они будут освещать улицы Воткинска, в том числе и частный сектор, холодным белым светом. При этом все работы будут проводиться без отключения электроэнергии.

Напомним, что первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин говорил об еще одном энергосервисном контракте. В Глазове планируют заменить 4 тыс. светильников на светодиодные. Кроме того, идет проработка энергосервисов для Ижевска и Сарапула.

Энергосервисный контракт — это особая форма договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.