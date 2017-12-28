После реализации проектов в городах придет очередь объектов социальной сферы.

Ижевск. Удмуртия. Энергосервисные контракты появятся у Ижевска и Сарапула в 2018 году. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

«Энергосервис – самый лёгкий вариант привлечения частных инвестиций. Энергосервис легко структурируется, легко разыгрывается на конкурсе, есть понятные компании, которые в России успешно это делают. Задача наша в первом квартале следующего года решить проблему энергосервисных контрактов в городах республики, в том числе в Ижевске», - отметил Свинин.

По его словам, конкурсы на заключение договоров по энергосервису уже прошли в Глазове и Воткинске. В «северной столице» Удмуртии компания «Ростелеком» заменит на светодиодные 4 057 светильников. На родине композитора Петра Чайковского замене в рамках контракта подлежат 4 574 светильника. Подрядчиком выбрали компанию «ЕЭС-ГАРАНТ».

«Январь-февраль – это подготовка энергосервиса в Сарапуле и Ижевске. Мы понимаем, что это залог эффективного использования тех ресурсов, которые у нас уже есть, снижение нагрузки на сети и стоимости ресурсов для конечного потребителя», - рассказал Свинин.

После реализации проектов в городах придет очередь объектов социальной сферы – школ, детских садов, больниц. Заниматься формированием проектов будет Корпорация развития Удмуртии.

Также первый зампред правительства региона добавил, что в настоящее время прорабатываются модели энергосервиса на спортивных объектах Удмуртии. Установленные там лампы потребляют большое количество электричества, что сказывается на бюджете.

«Сейчас мы прорабатываем с энергосервисными компаниями формирование единого лота на СОЛК имени Кулаковой, на Демидова и на Чекерил, с тем, чтобы одним лотом компания могла зайти и заменить там электричество и самой его обслуживать. Там стоят профессиональные спортивные установки, они очень энергозатратные и уже очень сильно устаревшие», - добавил Свинин.

Наша справка: Энергосервис – договор, заключаемый между частным инвестором и заказчиком, которому требуется снизить потребление энергии путём замены оборудования на более экономичное. Заказчик не несёт никаких расходов, кроме тех, которые у него уже и так были. Новое оборудование и услуги исполнителя оплачиваются исключительно за счёт получившейся экономии.