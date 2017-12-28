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      Энергосервисные контракты появятся у Ижевска и Сарапула в 2018 году

      09:31, 28 декабря, 2017
      09:31, 28 декабря, 2017
      384
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#энергосбережение\n#энергосберегающие лампы
      Фото: Pixabay
      384
      0

      После реализации проектов в городах придет очередь объектов социальной сферы.

      Ижевск. Удмуртия. Энергосервисные контракты появятся у Ижевска и Сарапула в 2018 году. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

      «Энергосервис – самый лёгкий вариант привлечения частных инвестиций. Энергосервис легко структурируется, легко разыгрывается на конкурсе, есть понятные компании, которые в России успешно это делают. Задача наша в первом квартале следующего года решить проблему энергосервисных контрактов в городах республики, в том числе в Ижевске», - отметил Свинин.

      По его словам, конкурсы на заключение договоров по энергосервису уже прошли в Глазове и Воткинске. В «северной столице» Удмуртии компания «Ростелеком» заменит на светодиодные 4 057 светильников. На родине композитора Петра Чайковского замене в рамках контракта подлежат 4 574 светильника. Подрядчиком выбрали компанию «ЕЭС-ГАРАНТ».

      «Январь-февраль – это подготовка энергосервиса в Сарапуле и Ижевске. Мы понимаем, что это залог эффективного использования тех ресурсов, которые у нас уже есть, снижение нагрузки на сети и стоимости ресурсов для конечного потребителя», - рассказал Свинин.

      После реализации проектов в городах придет очередь объектов социальной сферы – школ, детских садов, больниц. Заниматься формированием проектов будет Корпорация развития Удмуртии.

      Также первый зампред правительства региона добавил, что в настоящее время прорабатываются модели энергосервиса на спортивных объектах Удмуртии. Установленные там лампы потребляют большое количество электричества, что сказывается на бюджете.

      «Сейчас мы прорабатываем с энергосервисными компаниями формирование единого лота на СОЛК имени Кулаковой, на Демидова и на Чекерил, с тем, чтобы одним лотом компания могла зайти и заменить там электричество и самой его обслуживать. Там стоят профессиональные спортивные установки, они очень энергозатратные и уже очень сильно устаревшие», - добавил Свинин.

      Наша справка: Энергосервис – договор, заключаемый между частным инвестором и заказчиком, которому требуется снизить потребление энергии путём замены оборудования на более экономичное. Заказчик не несёт никаких расходов, кроме тех, которые у него уже и так были. Новое оборудование и услуги исполнителя оплачиваются исключительно за счёт получившейся экономии.

      09:31, 28 декабря, 2017
      384
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Глазов\n#Удмуртия\n#энергосбережение\n#энергосберегающие лампы

       

       

       

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