LIVE: глава Ижевска Юрий Тюрин в прямом эфире «Сусанина» отвечает на актуальные вопросы

Он расскажет о новых правилах землепользования и застройки города, объяснит жителям, как они могут вносить свои предложения, которые касаются предстоящей застройки.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин в прямом эфире «Сусанина» отвечает на актуальные вопросы. Он расскажет о новых правилах землепользования и застройки города, объяснит жителям, как они могут вносить свои предложения, которые касаются предстоящей застройки.



Кроме того, будут затронуты темы развития дорожной сети — соединения улиц Удмуртской и Фруктовой, уборки снега на улицах и во дворах и новогоднего украшения города.