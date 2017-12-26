LIVE: глава Ижевска Юрий Тюрин в прямом эфире «Сусанина» отвечает на актуальные вопросы

Он расскажет о новых правилах землепользования и застройки города, объяснит жителям, как они могут вносить свои предложения, которые касаются предстоящей застройки.
Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин в прямом эфире «Сусанина» отвечает на актуальные вопросы. Он расскажет о новых правилах землепользования и застройки города, объяснит жителям, как они могут вносить свои предложения, которые касаются предстоящей застройки.
Кроме того, будут затронуты темы развития дорожной сети — соединения улиц Удмуртской и Фруктовой, уборки снега на улицах и во дворах и новогоднего украшения города.
LIVE: Юрий Тюрин в гостях у ИА "Сусанин"
Глава Ижевска отвечает на самые актуальные вопросы горожан