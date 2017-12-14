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      Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за рост тарифов ЖКХ на 5,7% в 2018 году

      11:40, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:40, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      183
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#тарифы
      Фото: pixabay.com
      183
      0

      Такое решение приняли на очередной сессии Гордумы, которая прошла в четверг, 14 декабря.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за предельный рост тарифов ЖКХ в 2018 году. Этот показатель составит 5,7%.

      «Предельные индексы составят 5,7 процента», - рассказал во время очередной сессии Гордумы и. о. замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев.

      По его словам, предельный рост платы за электричество составит 3,2 процента, отопление - 6,2 процента, горячее водоснабжение - 6,2 процента, холодное водоснабжение - 5 процентов, водоотведение - 7,6 процентов, газоснабжение – 3,5 процента.

      «Данное решение было рассмотрено на профильных комиссиях. Все депутаты приглашались и могли обсудить проект решения», - уточнил Чернышев.

      11:40, 14 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      183
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#тарифы

       

       

       

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