Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за рост тарифов ЖКХ на 5,7% в 2018 году

Такое решение приняли на очередной сессии Гордумы, которая прошла в четверг, 14 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за предельный рост тарифов ЖКХ в 2018 году. Этот показатель составит 5,7%.

«Предельные индексы составят 5,7 процента», - рассказал во время очередной сессии Гордумы и. о. замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев.

По его словам, предельный рост платы за электричество составит 3,2 процента, отопление - 6,2 процента, горячее водоснабжение - 6,2 процента, холодное водоснабжение - 5 процентов, водоотведение - 7,6 процентов, газоснабжение – 3,5 процента.

«Данное решение было рассмотрено на профильных комиссиях. Все депутаты приглашались и могли обсудить проект решения», - уточнил Чернышев.