Также на объекте провели ультразвуковое сканирование швов и полностью промыли систему.

Ижевск. Удмуртия. Перемычка от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный» прошла гидравлические испытания. По словам директора «Удмуртских коммунальных систем» Ярослава Балобанова, ранее на объекте провели ультразвуковое сканирование швов и полностью промыли систему.

В УКСе рассказали о готовности перемычки Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-11.

«Если говорить о так называемой перемычке – все испытания трубной части пройдены. Мы провели стопроцентное ультразвуковое сканирование швов, промывку системы и гидравлические испытания. Сейчас проходят наладочные мероприятия, которые дают некоторые данные. И по Буммашу, и по микрорайону «Столичный» параметры в норме», - рассказал «Сусанину» Ярослав Балобанов.

Он также отметил, что в настоящий момент трубная часть объекта находится в готовом состоянии.

«Элементы, связанные с дренажами, с отдельными элементами еще в работе, но они не влияют на функционирование объекта в целом. Но они нам нужны в будущем», - уточнил Балобанов.

Спикер также отметил, что на данный момент в городе в целом все параметры в норме. Теплосети проходят зимние отрицательные температуры.

«Сейчас все параметры в режиме, теплосеть проходит зимние отрицательные температуры в нормальном режиме. Подпитка у нас ниже нормативной. Порывов серьезных нет, только по горячей воде, но это плановые мероприятия, которые заново мы будем устранять», - рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем».

Напомним, в воскресенье, 10 декабря, в компании заявили о том, что работы по монтажу объекта завершены, после чего началась эксплуатация перемычки в режиме наладки.