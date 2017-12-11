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      Перемычка от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный» прошла гидравлические испытания

      13:50, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:50, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление\n#тепло
      Фото: ИА "Сусанин"
      230
      0

      Также на объекте провели ультразвуковое сканирование швов и полностью промыли систему.

      Ижевск. Удмуртия. Перемычка от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный» прошла гидравлические испытания. По словам директора «Удмуртских коммунальных систем» Ярослава Балобанова, ранее на объекте провели ультразвуковое сканирование швов и полностью промыли систему.

      В УКСе рассказали о готовности перемычки

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-11.

      «Если говорить о так называемой перемычке – все испытания трубной части пройдены. Мы провели стопроцентное ультразвуковое сканирование швов, промывку системы и гидравлические испытания. Сейчас проходят наладочные мероприятия, которые дают некоторые данные. И по Буммашу, и по микрорайону «Столичный» параметры в норме», - рассказал «Сусанину» Ярослав Балобанов.

      Он также отметил, что в настоящий момент трубная часть объекта находится в готовом состоянии.

      «Элементы, связанные с дренажами, с отдельными элементами еще в работе, но они не влияют на функционирование объекта в целом. Но они нам нужны в будущем», - уточнил Балобанов.

      Спикер также отметил, что на данный момент в городе в целом все параметры в норме. Теплосети проходят зимние отрицательные температуры.

      «Сейчас все параметры в режиме, теплосеть проходит зимние отрицательные температуры в нормальном режиме. Подпитка у нас ниже нормативной. Порывов серьезных нет, только по горячей воде, но это плановые мероприятия, которые заново мы будем устранять», - рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем».

      Напомним, в воскресенье, 10 декабря, в компании заявили о том, что работы по монтажу объекта завершены, после чего началась эксплуатация перемычки в режиме наладки.

      13:50, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      230
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление\n#тепло

       

       

       

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