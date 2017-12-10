УКС завершили работы по монтажу перемычки от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный»

Сейчас комммунальщики начали эксплуатацию объекта в режиме наладки.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртский коммунальные системы» завершили работы по монтажу перемычки от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный». Сейчас комммунальщики начали эксплуатацию объекта в режиме наладки, сообщил в Фейсбуке руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Нил Миназитдинов.

«Работы по монтажу перемычки завершены, началась эксплуатация в режиме наладки. В УКСе контролируют отладку режимов, координируют работу с тепловой», - написал Миназитдинов.

Строительство перемычки Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-31.

Напомним, ранее первый замглавы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов рассказал журналистам о том, что в случае внезапного похолодания власти города вновь запустят котельную «Ижметмаша», которая ранее использовалась для подачи тепла. Такая мера будет необходима, если температура воздуха существенно понизится, а перемычка еще не будет сдана.

Помимо этого, 812 работников завода уволят в январе из-за того, что на предприятии снижаются объемы производства, отсутствуют заказы, прекращается металлургическое производство, а также у завода нет денег на оплату газа и электричества.

Также в ноябре этого года «Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил завод в незаконном отборе газа из транзитной трубы.

На работы по строительству объекта компанией ПАО «Т Плюс» было выделено 200 млн рублей.