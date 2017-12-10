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      УКС завершили работы по монтажу перемычки от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный»

      12:36, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      12:36, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      298
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      298
      0

      Сейчас комммунальщики начали эксплуатацию объекта в режиме наладки.

      Ижевск. Удмуртия. «Удмуртский коммунальные системы» завершили работы по монтажу перемычки от ТЭЦ-2 к ижевскому микрорайону «Столичный». Сейчас комммунальщики начали эксплуатацию объекта в режиме наладки, сообщил в Фейсбуке руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Нил Миназитдинов.

      «Работы по монтажу перемычки завершены, началась эксплуатация в режиме наладки. В УКСе контролируют отладку режимов, координируют работу с тепловой», - написал Миназитдинов.

      Строительство перемычки

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-31.

      Напомним, ранее первый замглавы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов рассказал журналистам о том, что в случае внезапного похолодания власти города вновь запустят котельную «Ижметмаша», которая ранее использовалась для подачи тепла. Такая мера будет необходима, если температура воздуха существенно понизится, а перемычка еще не будет сдана.

      Помимо этого, 812 работников завода уволят в январе из-за того, что на предприятии снижаются объемы производства, отсутствуют заказы, прекращается металлургическое производство, а также у завода нет денег на оплату газа и электричества.

      Также в ноябре этого года «Газпром межрегионгаз Ижевск» обвинил завод в незаконном отборе газа из транзитной трубы.

      На работы по строительству объекта компанией ПАО «Т Плюс» было выделено 200 млн рублей.

      Работы по монтажу перемычки завершены, началась эксплуатация в режиме наладки. В УКСе контролируют отладку режимов, координируют работу с тепловой инспекцией.#тплюс #укс

      3 Likes, 1 Comments - Нил Миназитдинов (@neal_minazitdinov) on Instagram: "Работы по монтажу перемычки завершены, началась эксплуатация в режиме наладки. В УКСе контролируют..."

      12:36, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      298
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#жилищно-коммунальное хозяйство\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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