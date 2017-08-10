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      Яндекс классы по программированию откроют в Ижевске

      15:11, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:11, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#программирование\n#программное обеспечение\n#учеба
      Фото: pixabay.com
      162
      0

      Обучаться в них будут ученики 8 и 9 классов.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроются Яндекс классы. Обучающая программа рассчитана на учеников 8-9 классов, которые интересуются математикой и информационными технологиями, сообщается на официальном сайте Яндекс.Лицея.

      «С программированием школьники знакомятся на примере Python — высокоуровневого языка, который несложен в освоении, но позволяет решать множество задач. Это один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в NASA, и у нас в Яндексе», - говорится в сообщении.

      Все занятия будут проходить бесплатно, два раза в неделю.

      «Ленивых отчисляем, у нас всё серьёзно», - уточняют в «Яндексе».

      Кроме Ижевска, в 2017-2018 учебном году Яндекс.Лицей начнет работать в Димитровграде, Иннополисе, Казани, Калуге, Кирове, Магнитогорске, Москве, Набережных Челнах, Пензе, Саратове, Смоленске, Тамбове, Тобольске, Тюмени, Ульяновске и Челябинске.

      15:11, 10 августа, 2017
      Яна Шамаева
      162
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#программирование\n#программное обеспечение\n#учеба

       

       

       

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