Яндекс классы по программированию откроют в Ижевске

Обучаться в них будут ученики 8 и 9 классов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроются Яндекс классы. Обучающая программа рассчитана на учеников 8-9 классов, которые интересуются математикой и информационными технологиями, сообщается на официальном сайте Яндекс.Лицея.

«С программированием школьники знакомятся на примере Python — высокоуровневого языка, который несложен в освоении, но позволяет решать множество задач. Это один из самых популярных языков в мире, применение ему находится и в YouTube, и в NASA, и у нас в Яндексе», - говорится в сообщении.

Все занятия будут проходить бесплатно, два раза в неделю.

«Ленивых отчисляем, у нас всё серьёзно», - уточняют в «Яндексе».

Кроме Ижевска, в 2017-2018 учебном году Яндекс.Лицей начнет работать в Димитровграде, Иннополисе, Казани, Калуге, Кирове, Магнитогорске, Москве, Набережных Челнах, Пензе, Саратове, Смоленске, Тамбове, Тобольске, Тюмени, Ульяновске и Челябинске.