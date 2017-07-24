Теплоходы вновь начнут курсировать до Воложки по Ижевскому пруду

26 июля там откроют временный причал.

Ижевск. Удмуртия. Временный причал до Воложки на Ижевском пруду откроют 26 июля. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, теплоходы вновь начнут курсировать по данному маршруту.

Конструкцию разместили в 180 м от старого причала, и она представляет собой пристань понтонного типа (без забивания свай).

В связи с открытием станции изменится расписание движения теплоходов:

- Ижевск: 9:00, 11:20, 14:00, 16:25, 18:45;

- Причал имени А.В.Воскресенского: 9:10, 11:30, 14:10, 16:35, 18:55;

- Соловьевские дачи: 9:50, 12:10, 14:50, 17:15, 19:35;

- Воложка: 10:15, 12:35, 15:15, 17:40, 20:00.

Пассажиры смогут добираться на Воложку теплоходом до конца навигации.

Напомним, старую пристань закрыли из-за трещин в сваях.