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      Теплоходы вновь начнут курсировать до Воложки по Ижевскому пруду

      14:08, 24 июля, 2017
      14:08, 24 июля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоход
      Фото: пресс-служба ИжГЭТ
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      26 июля там откроют временный причал.

      Ижевск. Удмуртия. Временный причал до Воложки на Ижевском пруду откроют 26 июля. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, теплоходы вновь начнут курсировать по данному маршруту.

      Конструкцию разместили в 180 м от старого причала, и она представляет собой пристань понтонного типа (без забивания свай).

      В связи с открытием станции изменится расписание движения теплоходов:

      - Ижевск: 9:00, 11:20, 14:00, 16:25, 18:45;

      - Причал имени А.В.Воскресенского:  9:10, 11:30, 14:10, 16:35, 18:55;

      - Соловьевские дачи: 9:50, 12:10, 14:50, 17:15, 19:35;

      - Воложка: 10:15, 12:35, 15:15, 17:40, 20:00.

      Пассажиры смогут добираться на Воложку теплоходом до конца навигации. 

      Напомним, старую пристань закрыли из-за трещин в сваях.  

      14:08, 24 июля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#теплоход

       

       

       

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