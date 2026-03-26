Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле первый теплоход может причалить уже 30 мая 2026 года. Об этом рассказал глава города Виктор Шестаков.

Однако, «по оптимистичному прогнозу», штатные судозаходы начнутся только в первой декаде июня.

Напомним, весной 2025 года в Сарапуле размыло набережную. Судоходный сезон, как позже рассказал глава города, оказался «фактически сорван».

На днях стало известно, что к началу лета 2026 года Пермская судоверфь изготовит и смонтирует модульный причал на набережной Сарапула. В длину он будет достигать 54,2 м, в ширину — 21,8 м, а высота борта составит 1,5 м. Конструкция весом около 100 тонн сможет вместить до 75 человек.

«Остановились на таком варианте, потому что он оптимален по срокам и простоте эксплуатации, плюс соседи уже используют подобные решения», — поделился градоначальник.

Отмечается, что причал установят на месте стоянки бывшего дебаркадера. Выход на берег останется прежним. Модульный причал обойдётся городу примерно в 70 млн рублей. Деньги выделены при поддержке республики.

«Для нас это важная история не только с точки зрения туризма (а это десятки тысяч гостей), но и для малого бизнеса, который зависит от туристического потока», — подытожил Виктор Шестаков.