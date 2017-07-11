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      В Ижевске ограничат движение на трех железнодорожных переездах

      13:55, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:55, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      298
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      Фото: pixabay.com
      298
      0

      16, 23 и 30 июля на этих участках дорожники заменят переездной настил.  

      Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат в Ижевске на трех железнодорожных переездах. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, на этих участках заменят переездной настил.

      Движение во время работ будет организовывать регулировщик по одной полосе на следующих участках:

      - 16 июля с 8:00 до 17:00 на 137 км по улице Чайковского;

      - 23 июля с 8:00 до 17:00 на 138 км по улице Лесозаводская;

      - 30 июля с 8:00 до 17:00 на 139 км по переулку Интернациональный.

      Также в июле отремонтируют объекты на «Подъезде к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга»:

      - 43 км – мост через реку Калтымак;

      - 50 км – мост через реку Алнашка;

      - 55-61 км – капитальный ремонт дороги;

      -123 км – мост через реку Бобинка;

      - 248-259 км – капитальный ремонт дороги;

      - 259-265 км – ремонт дорожного покрытия.

      Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а также обращать внимание на знаки, предупреждающие о приближении к местам проведения дорожных работ.

      13:55, 11 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      298
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

       

       

       

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