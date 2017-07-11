В Ижевске ограничат движение на трех железнодорожных переездах

16, 23 и 30 июля на этих участках дорожники заменят переездной настил.

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта ограничат в Ижевске на трех железнодорожных переездах. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, на этих участках заменят переездной настил.

Движение во время работ будет организовывать регулировщик по одной полосе на следующих участках:

- 16 июля с 8:00 до 17:00 на 137 км по улице Чайковского;

- 23 июля с 8:00 до 17:00 на 138 км по улице Лесозаводская;

- 30 июля с 8:00 до 17:00 на 139 км по переулку Интернациональный.

Также в июле отремонтируют объекты на «Подъезде к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга»:

- 43 км – мост через реку Калтымак;

- 50 км – мост через реку Алнашка;

- 55-61 км – капитальный ремонт дороги;

-123 км – мост через реку Бобинка;

- 248-259 км – капитальный ремонт дороги;

- 259-265 км – ремонт дорожного покрытия.

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а также обращать внимание на знаки, предупреждающие о приближении к местам проведения дорожных работ.