Тема дня: служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска сэкономила на ремонте дорог 162 млн рублей

Такие документы появились на сайте Госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска сэкономила на аукционах по ремонту дорог в столице Удмуртии 162,5 млн рублей. Документы четырех аукционов на общую сумму 512,6 млн рублей опубликовали на сайте Госзакупок 29, 31 марта и 3 апреля.

Все представленные торги прошли 2 мая 2017 года.

Начальная (максимальная) цена первого контракта была 123,7 млн рублей. На участие в этом аукционе поступило четыре заявки. В понижении цены участвовали три: ГУП «Удмуртавтодор», АО «Дорожное предприятие «Ижевское», ООО «Радонеж». При рассмотрении второй части заявок документы ГУП «Удмуртавтодор» отклонили.

Торги за 85,3 млн рублей выиграло АО «Дорожное предприятие «Ижевское». Таким образом, цена контракта в ходе торгов снизилась на 38,3 млн рублей. Второе место в аукционе заняла компания «Радонеж», предложившая цену в 85,9 млн рублей.

В рамках этого контракта планируют отремонтировать улицы:

- Софьи Ковалевской: участок от Грибоедова до Авангардной;

- Кирова: участок от Удмуртской до Пушкинской;

- Студенческую: участок от 30 лет Победы до Як-Бодьинского тракта;

- Тимирязева: участок от Репина до Совхозной;

- 9 Января: участок от Воткинского шоссе до 10 лет Октября.

Начальная (максимальная) цена второго контракта составила 96,97 млн рублей. На участие в аукционе также поступило четыре заявки. В понижении цены участвовали три: ООО «Удмуртдорстрой», ООО «Радонеж» и АО «Дорожное предприятие «Ижевское». При рассмотрении второй части документов, заявку ООО «Удмуртдорстрой» отклонили.

В итоге торги за 66,91 млн рублей выиграло АО «Дорожное предприятие «Ижевское». Снижение цены контракта составило 30 млн рублей. Второе место в аукционе получила компания ООО «Радонеж» с предложенной ценой в 67,4 млн рублей.

По этому контракту должны отремонтировать улицы:

- Карла Либкнехта: участок от Пушкинской до Орджоникидзе;

- Областную: участок от Азина до Гагарина;

- автодорогу от Як-Бодьинского тракта до микрорайона Старый Игерман.

Начальная (максимальная) цена третьего контракта составила 142,7 млн рублей. На участие в аукционе поступило три заявки. В понижении цены участвовали ООО «Радонеж», ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие», АО «Дорожное предприятие «Ижевское».

При рассмотрении второй части документов отклонили заявку ГУП «Удмуртавтодор».

Торги за 99,2 млн рублей выиграло АО «Дорожное предприятие «Ижевское». Снижение цены контракты составило 43,5 млн рублей. Второе место получила компания ООО «Радонеж», предложившая цену 99,9 млн рублей.

Согласно этому контракту отремонтируют улицы:

- Воткинское шоссе: участок от поворота на СХВ до развязки на Хохряки;

- Петрова: участок от Сабурова до Рупасова;

- Азина: участок от Новоажимова до автодороги М-7 (Волга);

- Красноармейскую: участок от Карла Либкнехта до переулка Железнодорожного;

- Карла Маркса: участок от переулка Ястребовского до Магистральной.

Начальная (максимальная) цена последнего контракта составила 149,2 млн рублей. На участие в аукционе поступило три заявки, в понижении цены участвовали две: ООО «Радонеж» и АО «Дорожное предприятие «Ижевское».

Первая компания выиграла торги за 98,5 млн рублей. Снижение цены контракта составило 50,7 млн рублей.

Согласно документу, отремонтируют улицы:

- проезд от Славянского шоссе до ООО «Альтаир»;

- переулок Железнодорожный: участок от Партизанской до Маркина;

- Орджоникидзе, включая участок Камбарской от Ильфата Закирова до разворотного кольца;

- Школьную: участок от Фруктовой до 50 лет ВЛКСМ;

- Удмуртскую: участок от Майской до 10 лет Октября и участок от Карла Либкнехта до Чугуевского;

- 30 лет Победы: участок от Кирова до 50 лет ВЛКСМ;

- Сабурова: участок от ТЦ «Петровский» до Союзной;

- 40 лет Победы: участок от Татьяны Барамзиной до Ленина (по направлению в центр);

- Новошестнадцатую: участок от Баранова до Клубной.

Своей радостью за значительное снижение цены контрактов в соцсетях поделились активисты общественной организации «Автомобилисты Удмуртии».

Екатерина Кабанова Про ремонт дорог в этом году. Мы не можем делать дешевле, говорили они. Мы не можем дробить лоты, говорили они. Мы работаем в убыток, говорили они. За счет такого "убытка", благодаря активным...

Еще один активист «Автомобилистов Удмуртии» Александр Сушко в телефонном разговоре с корреспондентом «Сусанина» заявил, что за исполнением работ и качеством ремонта этих участков дорог «Автомобилисты Удмуртии», как и прежде, будут тщательно следить.

«В любом случае, ежегодно мы выезжаем на дороги, которые ремонтируются. Фиксируем, если есть нарушения какие-то. В этом году также все планируем. Будем следить», - сказал Сушко.