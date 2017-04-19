В Ижевске объявили конкурс проектов на новый облик парка Кирова

Предложить варианты развития рекреационной территории могут архитекторы, дизайнеры и авторские коллективы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал открытый конкурс на лучший эскизный проект территории парка имени Кирова. Как сообщает удмуртское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз архитекторов», предложить варианты развития рекреационной территории могут как отдельные архитекторы и дизайнеры, так и авторские коллективы.

Проект должен стать современным общественным пространством для отдыха, прогулок и занятий спортом вне зависимости от возраста и интересов.

Призовой фонд конкурса составляет 600 тыс. рублей. Автор лучшего проекта получит 300 тыс. рублей, вторая премия - 200 тыс. рублей, третья — 100 тыс. рублей.

Ресторация заявок завершится 30 июня 2017 года. Последний срок приема конкурсных работ – 3 июля. Имена победителей станут известны до 10 июля.