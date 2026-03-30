«Ночь карьеры в ИТ» пройдёт в Ижевске в апреле

10:25, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#ИТ-компании
#форум
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
На площадке будущие и начинающие айтишники встретятся с работодателями.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 17 апреля вновь состоится молодёжный форум «Ночь карьеры в ИТ» (16+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдёт в 14-раз и соберёт студентов ИТ-специальностей, начинающих айтишников и работодателей в сфере информационных технологий.

Форум будет состоять из трёх треков: презентационного, рекрутингового и образовательного.

«Традиционно ИТ-работодатели откроют на площадке форума презентационные стенды, где расскажут о себе и карьерных возможностях, которые они предлагают. Также в рамках события пройдёт рекрутинговая сессия. Представители ИТ-работодателей проведут собеседования, которые при наличии у соискателя необходимых компетенций могут завершиться предложением о трудоустройстве. Образовательный трек будет состоять из докладов, обучающего интерактива, сессии вопросов и ответов», — говорится в сообщении.

Форум пройдёт на площадке Дворца единоборств «УДС Арена» по адресу: проспект Калашникова, 13/1.

