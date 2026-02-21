Ижевск. Удмуртия. В связи с объявлением сигнала «Опасное небо» в школах, колледжах и вузах Удмуртии ввели особые правила.

Как объяснила первый зампред правительства республики Татьяна Чуракова, главная задача сейчас — увести людей с улицы в укрытие. Тех, кто уже успел добраться до учебных заведений, оставят в зданиях — для них уроки и пары пройдут по расписанию. А вот тем, кто ещё не вышел из дома, Чуракова рекомендовала оставаться на месте.

Все директора учебных заведений уже в курсе ситуации. В остальных районах Удмуртии, где сирены не включали, учебный процесс идёт своим чередом.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии. В Воткинске отменили празднование масленицы. Временные ограничения на приём и выпуск самолетов ввели второй раз за сутки. Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике вводится сигнал «Опасное небо».