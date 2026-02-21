Ижевск. Удмуртия. Временные ограничения на приём и выпуск самолетов в Удмуртии вводят второй раз за сутки. Об этом сообщает Росавиация.

В первый раз ограничения ввели ночью 21 февраля. Около семи утра их сняли. Теперь на приём и выпуск воздушных судов вновь ввели ограничения и установили режим «Ковёр».

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике вводится сигнал «Опасное небо».

«По ходу движения объекта в южных районах республики включаются сирены», — предупредил Бречалов. В своих соцсетях он напомнил правила безопасности на улице и в помещениях.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии. В Воткинске отменили празднование масленицы.