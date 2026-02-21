Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии вновь ввели временные ограничения на приём и выпуск самолетов

10:31, 21 февраля, 2026
Максим Александров
В Удмуртии вновь ввели временные ограничения на приём и выпуск самолетов
10:31, 21 февраля, 2026
Максим Александров
107
0
Источник фото: ИА «Сусанин»
107
0

Объявлены режимы «Ковёр» и «Опасное небо».

Ижевск. Удмуртия. Временные ограничения на приём и выпуск самолетов в Удмуртии вводят второй раз за сутки. Об этом сообщает Росавиация.

В первый раз ограничения ввели ночью 21 февраля. Около семи утра их сняли. Теперь на приём и выпуск воздушных судов вновь ввели ограничения и установили режим «Ковёр».

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике вводится сигнал «Опасное небо». 

«По ходу движения объекта в южных районах республики включаются сирены», — предупредил Бречалов. В своих соцсетях он напомнил правила безопасности на улице и в помещениях.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии. В Воткинске отменили празднование масленицы.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:31, 21 февраля, 2026
Максим Александров
107
0