В Ижевске стартовали курсы по подготовке к Тотальному диктанту

Ижевск. Удмуртия. В столице республики начались курсы по подготовке к Тотальному диктанту (12+). Об этом городские власти информируют на своём официальном сайте.

На курсах желающие разберут правила орфографии и пунктуации, запишут под диктовку тексты из книг Анны Матвеевой. Она является автором текста на предстоящем Тотальном диктанте.

Подготовительные курсы организованы:

- Каждый вторник с 18:30 до 20:00 в Национальной библиотеке Удмуртии (ул. Советская, 11, регистрация по телефону: 65-22-71).

- Каждую среду с 12:00 до 13:30 в библиотеке им. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158, регистрация по телефону: 78-62-17).

- Каждую среду с 16:00 до 17:30 в библиотеке им. Толстого (ул. Ворошилова, 18, регистрация по телефону: 46-56-64).

А также на онлайн-площадке: total-dict.ru по средам с 19:00 до 21:00.

Международная акция по правописанию пройдет 20 апреля.

12+