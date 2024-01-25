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Ижевские школьники могут посетить лекцию астронома Крымской обсерватории Сергея Назарова

11:00, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские школьники могут посетить лекцию астронома Крымской обсерватории Сергея Назарова
11:00, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#астрономия\n#лекции
Фото: Грега Ракози на Unsplash
162
0

Принимаются заявки от школ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с лекциями (12+) для школьников выступает астроном Крымской обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров. Об этом сообщает Ижевское астрономическое общество.

Выездные лектории Сергея Назаренко в школах Ижевска проводятся с 24 по 27 января. Заявки от школ принимаются по телефону 42-87-37 или на сайте ИжАСТРО.РФ.

На выбор даётся несколько лекций: для 5-7 классов — «Созвездия» и «Солнечная система»; для 8-11 классов— «Поиски жизни во Вселенной» и «Спасение космических аппаратов»; для студентов — «Поиски экзопланет» и «Загадки черных дыр».

27 января в 14:00 Сергей Назаров проведёт лекцию «Поиски экзопланет» во Дворце детско-юношеского творчества. Посетить её могут организованные группы учащихся 8-11 классов по предварительной записи.

Все лекции: 12+

11:00, 25 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#астрономия\n#лекции