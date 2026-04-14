В Ижевске пройдёт лекция об астероидной опасности

13:11, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекции
Источник фото: сгенерировано ИИ
Прочитает её астроном Сергей Назаров.

Ижевск. Удмуртия. 15 апреля в Ижевске выступит астроном и популяризатор науки Сергей Назаров с лекцией на тему «Астероидно-кометная опасность» (0+). Мероприятие пройдёт в Центре современной драматургии и режиссуры (южное крыло Генеральского дома) в Летнем саду. Об этом сообщается в группе «Ижевский планетарий» в VK.

Сергей Назаров работает в Крымской астрофизической обсерватории. Он известен как организатор проектов «Астроканикулы в Крыму» и восстановления телескопа «Синтез». На лекции слушатели узнают об астероидах и кометах, о потенциальных угрозах, которые они могут представлять для Земли, а также о том, как учёные изучают и отслеживают космические объекты.

После лекции при благоприятной погоде организаторы проведут астрономические наблюдения в телескоп у Ротонды в Летнем саду.

Начало в 18:00. Вход свободный.

