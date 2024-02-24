На острове Маргарита в Венесуэле может появиться центр открытого образования от Глазовского университета

Венесуэла. Ещё один центр открытого образования от Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко может появиться в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Венесуэлу встретился с главой дипломатии этой страны Иваном Хилем. Он рассказал о работе центров открытого образования и заявил, что с согласия венесуэльских коллег такое же учреждение может появиться и на острове Маргарита.

Напомним, что первый центр образования Глазовского университета по изучению русского языка и культуры в Венесуэле появился в 2023 году в городе Каракас. Ректор ГИПУ имени Короленко Янина Чиговская-Назарова пояснила, что его открыли по поручению Минпросвещения России. В настоящий момент курсы этого заведения посещают уже более 300 слушателей.

Также подобные центры были открыты на Кубе и в Никарагуа. В планах открыть ещё два учреждения на Кубе. А также вуз содаёт учебно-методический комплекс для школ Латинской Америки по изучению русского языка.