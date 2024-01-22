С 2024 года в Глазовском университете можно будет получить две новые профессии

Глазов. Удмуртия. В Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В. Г. Короленко появились новые специальности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Глазова.

Теперь в ГИПУ с 2024 года можно будет получить две новые профессии. В этом году начнётся приём на обучение по новым образовательным программам: «Компьютерная графика и дизайн» и «Правовое образование».

Первая программа реализуется на факультете информатики, физики и математики. Она готовит специалистов в области дизайна, компьютерной 3D-графики и виртуальной реальности, полиграфического, фото- и web-дизайна и мультимедиа.

На новом профиле «Правовое образование» на историко-лингвистическом факультете будут готовить специалистов, владеющих современными правовыми знаниями, компетенциями в области психологии, педагогики, методики обучения праву. Выпускники смогут работать не только в школах, колледжах, но и в структурах управления образовательными учреждениями, в юридических отделах предприятий.