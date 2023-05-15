Жители Удмуртии могут обучиться программированию на языке C#

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают обучиться программированию на языке C (C Sharp). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Академия «Цифра» совместно с компанией Directum в Удмуртии запускают новый бесплатный курс по программе «Программирование на языке C» (18+). Такое дополнительное образование доступно для специалистов со средним профессиональным или высшим образованием в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России».

C (C Sharp) является популярным языком программирования, имеющим множество библиотек и инструментов, которые помогают в создании надежного и безопасного программного обеспечения, поддерживающего объектно-ориентированное программирование и обеспечивающего модульность и расширяемость кода.

Обучение начнется с 19 июня и будет длиться 4 месяца. На протяжении этого времени слушатели курса смогут освоить базовые навыки проектирования и программирования на языке C, изучат принципы работы с GIT, научатся объектно-ориентированному программированию, написанию модульных тестов, а также принципам работы с IDE.

Все занятия будут проходить в очной форме по вечерам. После окончания обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Отмечается, что ученики, которые закончат курс с наилучшими результатами, компания Directum пригласит на стажировку, после которой можно будет трудоустроиться.

Заявки на участие можно подавать до 3 июня на сайте Академии «Цифра» по ссылке.

В 2023 году центр дополнительного образования Академия «Цифра» уже выпустила более 120 человек. В настоящее время обучение проходят 60 жителей.