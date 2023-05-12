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В Удмуртском аграрном университете прошла Битва роботов

15:53, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртском аграрном университете прошла Битва роботов
15:53, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ
Фото: пресс-служба УдГАУ
14
0

Для победы было необходимо вытолкнуть соперника за пределы ринга. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском аграрном университете прошли традиционные соревнования мобильных роботов, собранными студентами факультета энергетики и электрификации. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

Для создания роботов студенты использовали знания, полученные по направлениям электроники, программирования, 3D-моделирования и печати. Всего каждый участник провёл по три боя. Победителем становился тот, кто смог первым вытолкнуть соперника за пределы ринга. В состязаниях участвовали 6 команд. 

Декан факультета, доктор технических наук Пётр Лекомцев оценивал бои. В результате места распределились следующим образом: первое — команда «Аркадий», второе — команда «Русские», третье — команда «Nerv». 

15:53, 12 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ