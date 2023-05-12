В Удмуртском аграрном университете прошла Битва роботов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском аграрном университете прошли традиционные соревнования мобильных роботов, собранными студентами факультета энергетики и электрификации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Для создания роботов студенты использовали знания, полученные по направлениям электроники, программирования, 3D-моделирования и печати. Всего каждый участник провёл по три боя. Победителем становился тот, кто смог первым вытолкнуть соперника за пределы ринга. В состязаниях участвовали 6 команд.

Декан факультета, доктор технических наук Пётр Лекомцев оценивал бои. В результате места распределились следующим образом: первое — команда «Аркадий», второе — команда «Русские», третье — команда «Nerv».