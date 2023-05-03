В Ижевском филиале Российского университета кооперации появилась новая специальность

Ижевск. Удмуртия. Специальность «Таможенное дело» появилась в Ижевском филиале Российского университета кооперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

27 апреля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала вузу лицензию на обучение по новой специальности. Таможенному делу студентов начнут обучать в новом учебном году 2023-2024.

Директор Российского университета кооперации Ижевского филиала Наталья Сафина пояснила, что студенты узнают правила при пересечении границы, ввоза предметов и животных на территорию государства или вывоза их за рубеж. А также будущие таможенники будут изучать валютные рынки, международную торговлю и таможенный менеджмент.

Чтобы поступить на новую специальность, выпускнику нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а также пройти внутреннее вступительное испытание по физкультуре.