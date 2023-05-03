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В Ижевском филиале Российского университета кооперации появилась новая специальность

12:30, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевском филиале Российского университета кооперации появилась новая специальность
12:30, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#вузы\n#таможня\n#обучение\n#студенты
Фото: elements.envato.com (mbannis1)
678
0

Студентов начнут обучать таможенному делу.

Ижевск. Удмуртия. Специальность «Таможенное дело» появилась в Ижевском филиале Российского университета кооперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

27 апреля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выдала вузу лицензию на обучение по новой специальности. Таможенному делу студентов начнут обучать в новом учебном году 2023-2024.

Директор Российского университета кооперации Ижевского филиала Наталья Сафина пояснила, что студенты узнают правила при пересечении границы, ввоза предметов и животных на территорию государства или вывоза их за рубеж. А также будущие таможенники будут изучать валютные рынки, международную торговлю и таможенный менеджмент.

Чтобы поступить на новую специальность, выпускнику нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а также пройти внутреннее вступительное испытание по физкультуре.  

12:30, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#вузы\n#таможня\n#обучение\n#студенты