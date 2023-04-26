Комплектование детсадов в Ижевске на новый учебный год начнётся 1 мая

Ижевск. Удмуртия. Комплектование детских садов на 2023-2024 учебный год в Ижевске начнётся 1 мая. Как сообщил в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев, через систему «Электронный детский сад» родителями уже подано 9 800 заявлений. Градоначальник напомнил, что до 28 апреля есть время ещё раз перепроверить правильность заполненной информации.

Олег Бекмеметьев отметил, что одним из новшеств стало увеличение количества групп для ребят с 1 года. В 2022 году пробным шагом было открыто 80 групп, в 2023 году их станет уже 136.

«В каждом районе города планируется комплектование группы для детей с 10 месяцев. Пока по такой программе работают только в новом детском саду в посёлке Машиностроителей. Группу посещают 13 детей. Успешный опыт будем тиражировать и на другие детские сады», — рассказал глава Ижевска.

О результатах комплектования родители смогут узнать непосредственно в детском саду или на портале «Госуслуги» с 1 по 5 июня.

По вопросам комплектования можно обратиться в Управление образования по телефонам: 41-46-49, 41-46-55, 41-46-57, 41-47-66.