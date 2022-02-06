Девять школ Глазова закрылись на карантин

Глазов. Удмуртия. Городской штаб в Глазове принял решения, направленные на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«В Глазове массово болеют школьники — на карантине уже неделю находятся девять школ, одни выходят, другие закрываются», — отметил градоначальник.

Он сообщил, что по решению городского штаба дети из школ и детских садов, которые вышли на карантин, временно не могут посещать учреждения дополнительного образования.

«Очень просим родителей не водить на кружки детей, находящихся на карантине в детском саду или на дистанционном обучении в школе, чтобы не усугубить ситуацию в городе через учреждения дополнительного образования, где пересекаются учащиеся из разных школ и детских садов», — написал Коновалов.

При этом совместно с республиканским штабом в Глазове приняли решение пока не выводить все школы на дистант, работать в режиме ввода карантина отдельных учебных заведений при достижении порога заболеваемости по ОРВИ более 20%, а также требований эпидемиологов по ковиду.

Детские сады города продолжают работу в штатном режиме, но с жёстким соблюдением всех противоэпидемических мер. Режим работы школ и детских садов будет определяться с учётом дальнейшей динамики.

Также в Глазове продолжается рейдовый контроль за санитарной обработкой, масочным режимом и соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах, точках торговли и общепита, на транспорте.

Глазовская межрайонная больница и медсанчасть увеличили число выездных бригад, Чепецкий механический завод оказывает помощь, предоставляя для них транспорт, подключились к этой помощи крупные промышленные предприятия города.

«Работодатели, по возможности направьте на дистант 20-30% персонала. Это поможет городу снизить взрывную нагрузку на первичное звено медицины», — сказал глава Глазова.

Отметим, что в городском ковид-центре находится 75 пациентов — восемь тяжёлых случаев, один на искусственной вентиляции легких. В детском инфекционном отделении лежит 14 юных пациентов.