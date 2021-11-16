Студенты из Удмуртии в составе сборной ПФО победили на всероссийском кибер-турнире

В рамках состязаний прошли матчи по киберспортивным компьютерным играм.





Ижевск. Удмуртия. Команда Приволжского федерального округа победила во всероссийском кибер-турнире студенческих отрядов. В состав сборной вошли также студенты из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-центр Российских студотрядов.

В рамках турнира прошли онлайн-соревнования между восьмью округами по таким киберспортивным играм, как CS:GO, Dota2, Шахматы, Hearthstone. По итогам сборная ПФО заняла первое место в турнирной таблице.

В составе сборной ПФО выступили студенты из Удмуртии. От студенческого отряда проводников «Арбат» был Дмитрий Морозов, от педагогического отряда «Южный ветер» — Михаил Феофилактов. Оба они вошли в команду округа по дисциплине Dota2. Фёдор Шиляев из студенческого стройотряда «Высота» выступил в играх по шахматам. Он ни разу не проиграл и принёс команде первое место.